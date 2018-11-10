Ertuğrul Özkök: Millet kıraathanesine gelenlerin çoğu başı örtülü kızlar ve kadınlardı

Başkan bu projeyi bana şöyle sundu:

“Bu bir anlamda bizim ilk millet kıraathanemiz…”

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Kütüphaneyi gezerken şu dikkatimi çekti. Burayı kullananların çoğu başı örtülü kızlar ve kadınlardı.

Oysa oradan dışarı çıkıp Üsküdar Meydanı’na gittiğinizde başı açık ve kapalı kadın oranlarının birbirine yakın olduğunu görüyorsunuz. Üsküdar ilçesinin seçim sonuçlarına baktım. Cumhurbaşkanı Erdoğanyüzde 48.8, Muharrem İnceise yüzde 40.9 oy almış. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin aldığı oy yüzde 42. Yani nispeten dengeli bir siyasi yelpaze var.

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İnsan ister istemez ilçedeki bu siyasi yelpazenin ve sosyolojinin kütüphaneye neden yansımadığını merak ediyor.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı