Ertuğrul Özkök: Koç, Yalçındağ ve Ulukaya, Cavit Çağlar’ın yaptığını yapamaz mı

Rusya ile aramızda uçak düşürme sorunu çıktığında bir Cavit Çağlar çıkmış, ince bir diplomasi ile kriz çözülmüştü…
Diyecektim ki,
Ne bileyim, Ford’un ortağı Rahmi Koç…
Trump’ın dostu Mehmet Ali Yalçındağ…
Bill Gates ve Warren Buffet’la her ay yemek yiyen Chobani Yoğurtları’nın sahibi Hamdi Ulukaya…
Cavit Çağlar’ın yaptığını yapamaz mı…
Ama Trump’ın dün Türkiye’ye karşı koyduğu gümrük tarifeleri tweet’ini görünce anladım ki…
Beyaz Saray’da bir deli…
Onun başkan yardımcılığı koltuğunda bir başka deli…
Vazgeçtim…
İşimiz çok zor.