Ertuğrul Özkök: Kılıçdaroğlu bu ülkenin bekasını düşünen lider olarak yıldızlaşıyor

Bir siyasetçi düşünün ki… Saldırıdan kurtulmuş… Üzerinden daha 24 saat geçmemiş… Çıkıyor, herkesi sükûnete davet ediyor.

Dilinde hiçbir suçlama yok… Birtakım çevreler “Mesajınızı verdiniz” cümlesini başka tarafa çekip Milli Savunma Bakanı Akar’ı yerden yere vururken, o çıkıyor ve “Hayır o anlamda söylemedi” diyerek onu savunuyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin bekasını düşünen lider olarak yıldızlaşıyor gözümde…Onun bu sükûnetine, bu sağduyusuna hepimizin çok ihtiyacı var ve daha da olacak. O nedenle pazar günü o karanlık mendeburlar gerçekten iyi bir hedef seçmişlerdi. Milletçe bunu püskürterek kendi kendimize büyük iyilik ettik.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı