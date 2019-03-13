Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ertuğrul Özkök: Kabataş’ta ağzı yanan gazeteci, bu defa Beyoğlu’nda sütlacı üfleyerek yedi…

O görüntüler ortaya çıktığından beri merakla izliyorum.

– Acaba Kabataş’taki gibi kim balıklama atlayacak üzerine…

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– Kim bu iddianın gönüllü fedaisi, avukatı, savcısı olacak…

– Kim gidip orada insanlarla konuşacak, ağızlarından laf alacak…

– Kim “Arkadaşımdan duydum resmen ezanı yuhalamışlar” diye yazacak, hayali mülakatlar yayınlayacak…

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Kimse çıkmadı…

İlk gün heyecanıyla yazan bile ertesi gün vicdanı ile geri aldı…

Demek ki alacak derslerimiz varmış… Ve dersimizi almışız.

Yani arkadaş…

Kabataş’ta ağzı yanan gazeteci, bu defa Beyoğlu’nda sütlacı üfleyerek yedi…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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