Ertuğrul Özkök: İstanbul ve Ankara’da belediye muhalefete geçerse neden beka sorunu ortaya çıksın ki

Eskişehir’i yıllardır CHP’li Yılmaz Büyükerşen yönetiyor. Milletimiz, vatanımız açısından bir beka sorunu ortaya çıktı mı…

İzmir’i yıllardır CHP yönetiyor…

Bırakın ülkenin beka sorununu, Türkiye’nin en ulusalcı insanları orada yaşıyor.



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Trakya’nın neredeyse tamamında CHP’li belediyeler var…

Ülkemizin Avrupa yakası kopup gitti mi…



Geçmişte İstanbul ve Ankara’yı CHP’li başkanların yönettiği dönemler oldu.

Bu iki şehrimiz bağımsızlık mı ilan etti…

Tam aksine, ne zaman milli bir meselemiz ortaya çıksa bu şehirlerimiz de aynı milli ve ulusal duruşu gösteriyor.

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O nedenle anlamıyorum…

İstanbul ve Ankara’da belediye muhalefete geçerse neden Türkiye’nin bir beka sorunu ortaya çıksın ki…