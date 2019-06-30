Ertuğrul Özkök: İnsan yaptığı torpille gurur duyar mı?

Torpil olayı, şehirdeki konser ve tiyatrolardan kaynaklanıyor.

Eskişehir’in iki senfonik orkestrası var.

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İdil Biret, Fazıl Say, Gülsin Onay, Pekinel kardeşler gibi dünyaca ünlü sanatçılar, yılda en az bir kere şehirde konser veriyor.

Üniversitedeki öğrencilerin mezun olmak için yılda en az 5 kültürel faaliyete katılması lazım.

Ayrıca şehir artık çok sayıda turist ağırlıyor.

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Gerisini Yılmaz Büyükerşen’den dinleyelim:

“İşte bu nedenle çok sayıda insan konser bileti bulmam için benden ricacı oluyor. Konser ve tiyatro torpili istiyorlar yani… Tabii ki şakayla torpil diyorum. Hepsini karşılayamıyorum ama bu kadar çok insanın konser bileti için başvurması bana gurur veriyor.”

Ertuğrul Özkök’ün yazısı