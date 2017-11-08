Ertuğrul Özkök: İkinci Büyükada savcılarına tavsiyem, iddianameyi dikkatli yazın!

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ŞU Büyükada’da “illegal darbe toplantısı” yapıldı diye manşetleri atanlar var ya…

Osman Kavala gözaltına alındıktan sonra, daha kendisine ilk soru sorulmadan onu linç eden gazeteler, köşe yazarları…

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İşte sizlere kötü bir haberim var…

Hem de çok kötü…

Balyoz davasını çökerten bilim adamı Dani Rodrik, Büyükada olayına da el attı. İlk işaretini de geçen cumartesi gün New York Times’a yazdığı bir yazı ile verdi. Meğer Dani Rodrik geçenlerde tutuklanan Osman Kavala’nın sınıf arkadaşıymış.

Rodrik bir hukuki olaya el atınca, nasıl olağanüstü bir ciddiyetle çalıştığını ve Balyoz davasını bütün somut belgeleriyle nasıl lime lime ettiğini hep birlikte görmüştük.

Silivri FETÖ kumpasının çökmesinde onun çok büyük payı olmuştu.

İkinci Büyükada savcılarına da tavsiyem şu. Aman iddianamelerinizi çok dikkatli yazın. Karşınızda müthiş bir kamu avukatı var…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı