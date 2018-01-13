Ertuğrul Özkök: HÖH başkanı dua etsin de bakanlık derneği kapatsın

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, çok doğru bir kararla, HÖH denilen dernekle ilgili soruşturma başlatmış…

O derneğin “Kurtlar Vadisi” özentili başkanı ve üyeleri dua etsinler de bakanlık o derneği kapatsın…

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Emin olsunlar ki ileride İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok dua ederler…

Çünkü bu ülkenin son 50 yılını yaşamış bir insan olarak çok iyi biliyor ve diyorum ki…

O dernek bu hali tavrıyla, bu örgütlenmeyle, kendi kendine gelin güvey olarak ilan ettiği bu dava ve misyon ökesiyle devam ederse…

Başkanı ve yöneticileri bir gün mutlaka “Paralel devlet”, “Sivil gladio”, “Sivil JİTEM” veya “Derin devlet çetesi” suçlamasıyla yargılanacaklar…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı