Ertuğrul Özkök: Halkımızın yüzde 69’u “Bu gelenler gerçek mülteci değil” diye düşünüyor

SORU: Ülkenize mülteci olarak girmek isteyenlerin çoğu gerçekten mülteci mi, yoksa iş bulmak, daha iyi yaşamak için mi geliyor?

“Hayır bunlar gerçek mülteci değil” diyenlerde bir numara yine Hindistan.

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Hintlilerin yüzde 70’i gelenlerin mülteci olduğuna inanmıyor.

Ya iki numara?

Şaşırmadınız, Türkiye…

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Evet iki numarada yine

Türk halkı var.

Bu defa halkımızın yüzde 69’u “Bu gelenler gerçek mülteci değil” diye düşünüyor.

Evet işte bunlar, Türkiye’de herkesin bildiği ama kimsenin doğru dürüst konuşmaya cesaret edemediği sırlar…

O sırlar bazen gerçekler halinde sandıktan fırlayıveriyor.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı