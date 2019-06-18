Ertuğrul Özkök: Hain, zillet, FETÖ’cü, terörist, Pontus kelimeleri kullanmadan da görüş ifade edilebileceğini gördük

“Her şey çok güzel olacak” diyorum…

Çünkü bu ülkede 17 yıldır ilk defa iki siyasetçinin birbirine tek kelime hakaret etmeden, seslerini yükseltmeden, saygısızlık etmeden tartışabilmesinin mümkün olduğunu gördük…

Reklam

Çünkü bu ülkede ilk defa bir siyasi tartışmanın boks maçı olmadığını, hezimet ve zafer gibi kelimelerin bir manasının bulunmadığını, beraberliğin bazen en şerefli sonuç olduğunu gördük.

Çünkü bu ülkede ilk defa hain, zillet, FETÖ’cü, terörist, düşman, Pontus kelimeleri kullanmadan da siyasi bir görüşün ifade edilebileceğini gördük.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı