Ertuğrul Özkök: Hadi başka kapıya git, bu ülkede darbe bezirgânlığı bitti

Asker El Bab’da göğüs göğüse kahramanca savaşıyor.

Burada bazı şom ağızlılar konuşuyor.

Derdi iktidarla değil. Bazı muhalif çevrelerden gelen sese cevap veriyor.

Ama o ne, öküz altında buzağı değil fil arayan bir başka şom ağızlı Hürriyet’e saydırıyor.

..Anlamıyor musun komutan siyasi iradeye değil muhalefetin şom ağızlılarına cevap veriyor.

Siyasi iradeye ima yollu bile tek laf etmemiş.

Sana ne oluyor be adam…

Hadi başka kapıya git.

Bu ülkede darbe bezirgânlığı bitti. Ama darbeye karşıymış gibi medya karaborsacılığı yapma dönemi de bitti.