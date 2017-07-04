Ertuğrul Özkök: Gözüm sizi de aradı o saflarda Deniz Bey

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Deniz Bey bu yürüyüşte siz de olmalıydınız…

Siz ki, 12 Eylül adaletsizliğini, konsantrasyon kampına girerek yaşamış insansınız…

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Siz ki, Atatürk, İnönü, Ecevit’ten sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmuş insansınız…

Siz ki, Ergenekon, Balyoz, Kafes, Odatv, Fenerbahçe başta olmak üzere bütün Silivri kumpaslarını en yakından bilen insansınız…

Siz ki, şu an içeride yatan yüzlerce gazeteci ve siyasetçiye, binlerce öğretmen ve memura yapılan adaletsizliği en iyi bilenlerdensiniz…

Gözüm sizi de aradı o saflarda…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı