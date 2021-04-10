Ertuğrul Özkök: Gözaltına alınan amirallerle ilgili aldığım en ciddi duyum; umarım doğru değildir

Gözaltına alınan amirallerle ilgili bazı söylentiler dolaşıyor.

Sabah saatlerinde evlerinden alınmaları eleştiri konusu yapılmıştı.

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Hatta emekli amirallere kötü muamele edildiği söylenmişti.

Bana bazı ailelerden gelen bilgilere göre evlere gelen polisler saygılı davranmış.

Tek istisna, gözaltına alınan amirallerden biri kansermiş ve kemoterapi görüyormuş.

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Umarım tedavisi için gereği yapılmıştır.

Aldığım en ciddi duyum şu.

Polisler bilgisayarları alırken disketlerin kopyalarını alıp ailelerine vermemiş.

İşte buna ihtimal vermek istemiyorum.

Çünkü bu doğruysa geçmişte yaşanan bazı sorunlar tekrar yaşanabilir.

Umarım bu doğru değildir.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı