Ertuğrul Özkök: Fethetmek zafer de kurtarmak bozgun mu

ÖYLELERİ var ki…

Çıkıp açıkça, mertçe söylemiyorlar…

Sinsi, sinsiden bile pespaye bir tavırları var…

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Bu ülkeyi işgalden kurtaran insanlara tarihin sayfaları arasında sinsi tuzaklar kurup, her birini tek tek gelecek nesillerin kafasından silmek için pusuda bekliyor.

İflas etmiş, süflileşmiş, yangın yerine döndürülmüş bir Osmanlı enkazının külleri içinden Zümrüdüanka kuşu gibi yeniden doğup, bize özgür bir vatan bırakan insanları tarihimizden kalleşçe silme planları yapıyorlar.

23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı, 30 Ağustos’u, 29 Ekim’i milli takvimimizin yapraklarından yırtıp koparmaya tam teşebbüs halindeler…

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı…

26 Ağustos 1071’de Alparslan Malazgirt’te bize bu toprakların kapılarını açmıştı.

Bu toprakları vatan bellemiştik.

Bundan 850 yıl sonra, son Osmanlı, bu toprakları paramparça edip kaçtığında, bir başka 26 Ağustos günü büyük bir insan Büyük Taarruz’u başlatmıştı…

Ve bir 30 Ağustos 1922 günü…

Vatanımızı yeniden özgür kılmıştık.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı