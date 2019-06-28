Ertuğrul Özkök: Ey AK Partili, 2023 yılında bir CHP’linin Külliye’de oturmasına razı mısın?

Seçime daha 4 yıl var…

Ekrem İmamoğlu’na tam yetkiyle ‘başarısız olma’ fırsatı tanımak için yetip de artacak bir süre…

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Eğer ona 4 yıl boyunca ‘başarısız olma hakkı’ tanımazsanız…

2023 yılında hiç yıpranmadan Cumhurbaşkanlığı seçimine girer…

Ve yüzde 54’le gelir…

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O zaman hazır yeri gelmişken son sorumu da sorayım…

Ey AK Partili…

2023 yılında, bir CHP’linin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahip olduğu bütün yetkilerle, Adalet ve yargı üzerindeki bütün gücü ile, isterse bu ülkeyi tek başına savaşa sokabilecek bir kudretle Külliye’de oturmasına razı mısın…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı