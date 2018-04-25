Ertuğrul Özkök: Erdoğan iki hedef verdi, şimdilik ‘İnşallah’ diyerek köşeme çekiliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk mitingini İzmir’de yapacak…

Önümüzdeki dönem için iki hedef verdi:

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BİR: Daha çok demokrasi olacak dedi…

Demek ki bugün daha azı var.

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İKİ: Tam bağımsız adalet olacak dedi…

Demek ki bugün tam bağımsız adalet yok…

Eğer dün verilen bu söz, ağızdan çıkan söz, yarın unutulacak bir seçim vaadi değilse…

Eğer doğru çıkacaksa…

Demek ki daha demokrat, daha adil, daha vicdanlı bir Türkiye’nin işaret fişeği de yine İzmir’den atılacak…

İyi bir haber bu…

Şimdilik “İnşallah” diyerek köşeme çekiliyorum…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı