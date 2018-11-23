Ertuğrul Özkök: ‘Duran adam’ı hallettik derken şimdi de başımıza ‘yürüyen adam’ çıktı

HEM de çırılçıplak yürüyen adam…Haber aynen şöyle:

“Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, kimliği belirsiz bir erkek sokakta çırılçıplak yürüdü.

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Esnaf ve vatandaşlar, çıplak yürüyen kişiye müdahale ederek bir işyerinden aldıkları kıyafetleri giydirdi.”

Biliyorsunuz, son gözaltılarda Gezi olayı ile ilgili olarak alınan kişiler için öne sürülen iddialardan biri “duran adam” ithal etmekti.

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Tam “duran adam”ı hallettik derken şimdi de başımıza “yürüyen adam” çıktı…

Üstelik bu daha fena… Duran adamın üzerinde tişört, pantolon vardı.

Sakarya’daki arkadaş çırılçıplak bir yürüyen adam…

Resmen “FEMEN adam” yani…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı