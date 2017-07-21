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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ertuğrul Özkök: Çocuklarımıza hangi cihadı anlatacaksınız

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– Çocuklarımıza, tarihin bir döneminde kalmış ve orada kalması gereken“Cihat” ve “Gaza” gibi kelimelerin yerine “Vatanseverlik”, “Yurtseverlik” kavramlarının gerçek anlamını öğretseniz daha iyi değil mi?…

– Önce o güzelim “Allahu ekber” nidasını, kafa kesen caninin ağzından, dilinden kurtarmaya çalışmak çok daha ulvi bir görev değil mi?…

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– İran’ı matematikte nasıl yakalar ve geçeriz, ona bakmak daha çağdaş bir müfredat anlayışı değil mi?…

– Sizi bilmem ama ben kendi torunlarıma önce demokrasiyi, adaleti, hakkı, hukuku, vatanseverliği ve yurtseverliği öğretmeye devam edeceğim.

Tabii ki Müslümanlığı da anlatacağım… Darwin’i de anlatacağım…

– Öğrensin ve kendisi karar versin diye…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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