Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ertuğrul Özkök: Bu paket, adaletin bu sakil tenakuzunu çözebilecek mi?

Bu paketteki (yargı reformu) eksik nokta, daha doğrusu paketin en zayıf yanı, ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanına yapılan saldırı fotoğrafı ve onun şu altyazısıdır:

Türbanlı bir kadına hakaret eden bir kişi, 1 yıl 9 ay hapis cezası alıp içeri girerken, ülkenin ana muhalefet partisi başkanının canına kastedenler elini kolunu sallayarak geziyor, bir de kahraman muamelesi görüyorsa…

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Bu paket, adaletin bu sakil tenakuzunu çözebilecek mi…

Dün Külliye’de atılan bu adımı çok önemsiyor ve kutluyorum…

Ama, Külliye’deki iktidarın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, fotoğraftaki bu çelişkiyi hiç tartışmasız şekilde ortadan kaldıracak bir iklimi yaratmak için niyet ve uygulama adımlarını da atacağına inanmak istiyorum…

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Bu adımlar atılmazsa korkarım ki bu paket göz boyayıcı bir ambalajdan ibaret kalır.

O zaman, ilk yazımın başlığı ile ben de tarihe alelade ve saftorik bir ‘Yetmez ama evetçi’ olarak kalırım…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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