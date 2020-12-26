Ertuğrul Özkök: Bu davaların düşürülmesi cumhurbaşkanının vaat ettiği reformlara yakışacaktır

Dün Metin Akpınar’ı arayıp sordum: “Metin Bey taklidini yaptığınız Erbakan, Demirel, Özal, İnönü size hiç dava açtı mı?”

Hiç düşünmeden kesin bir dille cevap verdi: “Hayır açmadılar.”

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Sonra bir cümle daha ekledi:

“Hayatımda 2.5 darbe yaşadım. Oyunlar oynadım. Taklitler yaptım. Ama hakkımda dava açılmadı.”

Bu yazıyı niye yazıyorum…

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Metin Bey’in dava konusu olmuş sözleri ağır kaçmış olsa bile…

Bugünlerde hukuk, adalet ve demokrasi reformunu tartışıyoruz.

Yeniden Avrupa Birliği coğrafyasına dönüşü konuşuyoruz.

İşte böyle bir dönemde ben de ister istemez şunu düşünüyorum:

Bu davaların bir an önce karara bağlanması hatta şikâyetlerin geriye alınıp davaların düşürülmesi Cumhurbaşkanı’nın vaat ettiği bu reformlara da yakışacaktır.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı