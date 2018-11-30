Ertuğrul Özkök: Binali Yıldırım için ‘Kişiye özel çözüm yapmayın’ diyen kim?

Okan Müderrisoğlu Ankara yıllarından tanıdığım iyi bir Ankara gazetecisidir.

Dün Sabah gazetesinde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul’dan aday gösterilmesi ile ilgili ilginç bir yazı yazdı.

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Bazı cümleleri çok dikkatimi çekti.

Asıl önemli cümle ise şu: “Burada mühim olan, ‘kişiye özel çözüm’ algısının doğmamasıdır.”

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Ben bunu “Kişiye özel çözüm yapmayın” uyarısı olarak okuyorum ve kafamdaki soru da şu: “Kişiye özel çözüm yapmayın” diyen kim?

Ve bunu kime söylüyor…

Yazıdan anladığım kadarı ile İstanbul’da kapalı kapılar ardında büyük bir tartışma yaşanıyor.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı