Ertuğrul Özkök: Beyoğlu, muhafazakâr kadını da özgürleştiriyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstiklal Caddesi’ni Tünel’den başlayıp Taksim’e kadar yürüdük.

Evet, Arap turist ve Suriyeli göçmen sayısında belirgin bir artış vardı.

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Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Blucinli ve şortlu kadın sayısı, başı örtülü, geleneksel kıyafetli kadın sayısından çok fazlaydı.

Çok daha önemli gözlemim ise şu.

Ortadoğu ve Arap ülkeleri kökenli başı örtülü kadınların yürüyüş ve davranışları da çok rahat görünüyordu.

Taksim civarındaki restoranlarda sadece kadınlardan oluşan çok sayıda masa gördüm.

Beyoğlu, muhafazakâr kadını da özgürleştiriyor gibi bir duyguya kapıldım.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı