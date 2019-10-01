Ertuğrul Özkök: Ben hem Nagehan Alçı’nın hem Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım

Nagehan Alçı çıktı ve “Katil devlet” dedi ya… Baktım yüklenen yüklenene…

Orada burada, birçok yerde okudum. Argüman hep aynı.

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“Aynı lafı Canan Kaftancıoğlu da söyledi. Ama ona hapis cezası verildi. Nagehan Alçı’ya niye verilmiyor…”

Arkadaşlar bunu böyle söyleyeceğinize şöyle deseniz…

“Aynı lafı Canan Kaftancıoğlu söyleyince neden ona dava açılıyor… Ona da açmayın…”

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Bir de şu var…

Bu ülkede artık kadınlar konuşmaya başladı…

Bırakın erkeklerin söyleyemediği doğruları bari onlar söylesin…

Ben hem Nagehan Alçı’nın hem Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı