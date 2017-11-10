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Ertuğrul Özkök: Başbakan ABD’de ilişkiyi düzelteye çalışıyor, amigo sallıyor

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ADAMDAKİ patavatsızlığa bakar mısınız…

Ülkenin başbakanı Amerika’da, ilişkileri düzeltmeye çalışıyor, o ise buradan sallıyor.

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Kararını vermiş.

Türkiye’deki darbeyi Amerika yaptırmış.

Diyor ki: “Bak Amerika… Bir daha yaparsan var ya… Bağımsız ve organize Türk İntikam Timleri için Türkiye’deki ve dünyadaki tüm ABD askerleri, devlet görevlileri, elçileri ve ajanları hedef olur, kaçırılır veya öldürülür…”

Bu patavatsız, bu şuursuz adam, AKP’nin taraftarı…

İktidar adına da konuşuyor yani…

Ülkenin başbakanı Washington’da güzel şeyler yapmaya çalışıyor…

Amigo buradan sallıyor…

Yani sanki Türkiye bir haydut devlet…

O da haydut devletin haydut amigosu…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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