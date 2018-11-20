Ertuğrul Özkök: Bakanın akademisyenlere yurda dönme çağrısı yaptığı gün bu manşet kimin işine yaradı

“Duran adam, kırmızılı kadın ve piyanolu adam” getirtmek gibi dünyada aklı başında kimseye anlatamayacağınız bir iddia…

O sabah 20 kişi işte böyle gerekçelerle gözaltına alınmıştı…

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Şimdi söyler misiniz, kime hizmet etti o 20 insanı kumpas davaları sırasındaki uygulamaları andırır biçimde sabahın köründe evinden aldırmak…

Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’ye ve bütün dünyaya “daha fazla hürriyet, daha fazla adalet” vaat ettiği…

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“Ortadoğu’da demokratik yönetimleri destekleyeceğiz” dediği…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın yurtdışına gitmiş akademisyenlere ‘yurda dönme’çağrısı yaptığı bir günde…

Bu manşeti attırmak kimin işine yaradı…

Neyse ki akıl, vicdan, izan ağır bastı…

Ve çok çabuk dönüldü bu hatadan…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı