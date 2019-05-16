Ertuğrul Özkök: Asıl beka sorunu

Şu an Suriye sınırımızda başlayan Rus-rejim ortak saldırısı en geç temmuz ayında o bölgelerin HTŞ militanlarından temizlenmesi ile sonuçlanacak.

Bu da demektir ki oradan da ülkemize yeni bir genç nüfus akını gelecek… Ve bunların arasında HTŞ adı verilen IŞİD-El Kaide çizgisindeki fanatik genç sayısı hiç de az olmayacak…

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Bir virüs gibi girecek işsiz gencimizin arasına…

Arkadaşlar… Bir beka sorunu varsa, işte asıl beka sorunu budur.

Ve bu, artık sadece iktidarın problemi değil…

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Bu sorunu aşmak için kaynaşmış, birleşmiş, kutuplaşmanın kalıplarını kırmış bir Türkiye gerekir.

Ertuğrul Özkök’ün yazısı