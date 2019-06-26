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Yaramazlara biraz batar!

Ertuğrul Özkök: AK Parti’deki bir bardağın taşması sorunu

AK Parti’nin bugünkü sorunu çok daha derinlerde.

Bir ‘tripping point’ sorunu…

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Yani bardağın taşması…

Başka birçok köklü sorunun yarattığı bir birikme bu.

Onlar da “adalet, eğitim, Suriye, kutuplaşma, nefret söylemleri” diyerek sıralanabilir.

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Tabii ki daha
başka çok önemli faktörler de var.

Ama en önemlisi şu.

Ortaya çıkan 10 puanlık farkta ‘sandıktan çıkan sonucun iptalinin’ yarattığı tepkiyi de hiç küçümseyemeyeceğimizi gördük.

Bu demektir ki…

Bu demektir ki küçümsenmeyecek sayıda seçmen ‘başkasına yapılan haksızlığa da isyan etmeye’ başlamıştır.

Bu da şu demektir:

“Türkiye seçmeninin adalet duygusu ve vicdanı kınından çıkmıştır…”

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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