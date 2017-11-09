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Ertuğrul Özkök: Acaba Erdoğan’ın görüşü mü değişti?

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Şu İstanbul’daki cami mimarisine bakın…

Çamlıca’ya yapılan, Ankara’ya yapılan büyük camilerde binayla orantılı yüksek minarelere itirazım yok elbette.

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Ama şehirlerin, kasabaların, mahallelerin ortalarına yapılan mahalle camilerindeki orantısız minare boylarına bir bakın.

Osmanlı’da mahalle camisi mimarisinde böyle bir minare var mıydı…

Gidin Boğaz’daki o güzel camilere bakın…

Alaçatı’da, Sığacık’ta, Gümüşhane’deki o mahalle ve semt camilerinin mimarisine bakın…

Var mı bir tane 60-70 metre minare…

Bana göre bunlar da şehirlerimizdeki betonlaşmanın bir başka örneği…

*

Bir de şunu merak ediyorum…

Cumhurbaşkanımız şehirlerin estetik görünümlerine önem veriyor.

Cumhurbaşkanı geçmişte, başbakanlığı sırasında bir konuşmasında bu çirkin cami mimarisinden şikâyet etmişti…

Acaba görüşü mü değişti…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı

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