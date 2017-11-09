Ertuğrul Özkök: Acaba Erdoğan’ın görüşü mü değişti?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Şu İstanbul’daki cami mimarisine bakın…

Çamlıca’ya yapılan, Ankara’ya yapılan büyük camilerde binayla orantılı yüksek minarelere itirazım yok elbette.

Reklam

Ama şehirlerin, kasabaların, mahallelerin ortalarına yapılan mahalle camilerindeki orantısız minare boylarına bir bakın.

Osmanlı’da mahalle camisi mimarisinde böyle bir minare var mıydı…

Gidin Boğaz’daki o güzel camilere bakın…

Alaçatı’da, Sığacık’ta, Gümüşhane’deki o mahalle ve semt camilerinin mimarisine bakın…

Var mı bir tane 60-70 metre minare…

Bana göre bunlar da şehirlerimizdeki betonlaşmanın bir başka örneği…

*

Bir de şunu merak ediyorum…

Cumhurbaşkanımız şehirlerin estetik görünümlerine önem veriyor.

Cumhurbaşkanı geçmişte, başbakanlığı sırasında bir konuşmasında bu çirkin cami mimarisinden şikâyet etmişti…

Acaba görüşü mü değişti…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı