Ertuğrul Özkök: 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı, külliye mönüsüne suşi girdi

Herkes masadaki Şehitler Köprüsü enstalasyonuna ve Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örttüğü şala takıldı.

Oysa 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı.

BİR: Külliye mönüsüne suşi girdi…

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Hem de zencefilli somonlu suşi…

Yani şef tarafından yorumlanmış.

İKİ: Çok zengin bir kokteyl mönüsü hazırlanmış.

Genel kural alkolsüz içecekler olduğu için, içki şefi bütün yaratıcılığını alkolsüz kokteyle vermiş…

ÜÇ: Bir de üçüncü ayrıntı var ki, alkollü içeceklerle ilgili.

…Şunu merak ediyorum:

Davetliler böyle bir uygulamanın var olduğunu biliyorlar mıydı…

Biliyorlarsa, içlerinden alkollü içki isteme cesareti gösteren bir kişi oldu mu…

Ertuğrul Özkök’ün yazısı