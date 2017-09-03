Ertuğrul Özkök: 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı, külliye mönüsüne suşi girdi

Herkes masadaki Şehitler Köprüsü enstalasyonuna ve Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örttüğü şala takıldı.
Oysa 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı.
BİR: Külliye mönüsüne suşi girdi…
Hem de zencefilli somonlu suşi…
Yani şef tarafından yorumlanmış.
İKİ: Çok zengin bir kokteyl mönüsü hazırlanmış.
Genel kural alkolsüz içecekler olduğu için, içki şefi bütün yaratıcılığını alkolsüz kokteyle vermiş…
ÜÇ: Bir de üçüncü ayrıntı var ki, alkollü içeceklerle ilgili.
…Şunu merak ediyorum:
Davetliler böyle bir uygulamanın var olduğunu biliyorlar mıydı…
Biliyorlarsa, içlerinden alkollü içki isteme cesareti gösteren bir kişi oldu mu…