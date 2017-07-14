Ertuğrul Özkök: 28 Şubat davası niye hâlâ sürüyor?

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Dikkatle okudunuz mu?

Ben üç defa dikkatle okudum.

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Tabii kendi kendime sordum.

“Erbakan FETÖ ile hangi mücadeleyi yapmış?”

Ve o hangi dönemdi?

Tabii ki Erbakan-Çiller koalisyonu…

Yani?

28 Şubat dönemi…

Hemen arkasından şu soru geldi:

Peki, neydi o dönemdeki mücadele?

Dınnnn!…

28 Şubat kararları değil mi?

Demek ki neymiş?

Erbakan’ın başbakan olarak imzaladığı 28 Şubat kararları, FETÖ’yle mücadele için alınmış.

Bu sözlerin anlamı şudur:

28 Şubat davası siyaseten düşmüştür.

O zaman sormazlar mı…

İyi de o 28 Şubat davası niye hâlâ sürüyor?

Erbakan’ın verdiği mücadele haklıysa o insanlar niye hâlâ mahkemelerde sürünüyor?

Ertuğrul Özkök’ün yazısı