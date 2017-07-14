Ertuğrul Özkök: 28 Şubat davası niye hâlâ sürüyor?

Dikkatle okudunuz mu?
Ben üç defa dikkatle okudum.
Tabii kendi kendime sordum.
“Erbakan FETÖ ile hangi mücadeleyi yapmış?”
Ve o hangi dönemdi?
Tabii ki Erbakan-Çiller koalisyonu…
Yani?
28 Şubat dönemi…
Hemen arkasından şu soru geldi:
Peki, neydi o dönemdeki mücadele?
Dınnnn!…
28 Şubat kararları değil mi?
Demek ki neymiş?
Erbakan’ın başbakan olarak imzaladığı 28 Şubat kararları, FETÖ’yle mücadele için alınmış.
Bu sözlerin anlamı şudur:
28 Şubat davası siyaseten düşmüştür.
O zaman sormazlar mı…
İyi de o 28 Şubat davası niye hâlâ sürüyor?
Erbakan’ın verdiği mücadele haklıysa o insanlar niye hâlâ mahkemelerde sürünüyor?