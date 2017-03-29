Ertuğrul Özkök: 17 Nisan’da ikiye değil, üçe bölünmüş bir yeni Türkiye coğrafyasına hazır olun

Sanıyorsun ki sandıktan 2 Türkiye çıkacak.

‘Evet’ diyenler ve ‘Hayır’ diyenler…

Ama bak ben sana o gece sandıktan kaç Türkiye çıkacak söyleyeyim.

BİR: Büyük bir ihtimalle Güneydoğu Anadolu’dan ‘Hayır’ oyu çıkacak.

İKİ: Büyük bir ihtimalle Orta Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan ‘Evet’ oyu çıkacak.

ÜÇ: Büyük bir ihtimalle Trakya ve Ege ve Akdeniz sahilinden ‘Hayır’ oyu çıkacak.

DÖRT: Büyük bir ihtimalle İstanbul’da evet ve hayır oyları birbirine yakın çıkacak.

Yani 17 Nisan Pazartesi ikiye değil, üçe bölünmüş bir yeni Türkiye coğrafyasına hazır olun. Güneydoğu’da Kürt aidiyetine göre çizilmiş bir sınır.

Trakya, Ege, Akdeniz’de hayat tarzına, parlamenter sisteme göre çizilmiş bir sınır. Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu’da muhafazakârlığa ve başkanlığa göre çizilmiş bir sınır.

Söyleyin hazır mıyız bu fikri federasyona…

O yüzden diyorum ki…

İster ‘evet’ çıksın ister ‘hayır’, bütün partilerin şimdiden bu 3 parçalı Türkiye’yi yeniden tek parçaya indirmenin psikolojik çalışmasını yapmaya başlamalarında yarar var.