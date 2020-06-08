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Yaramazlara biraz batar!

Ertuğrul Gazi büstü Düzyatan’a benzetildi, iki kişi görevden alındı

Ordu’da Oğuzların Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi’nin büstünün oyuncu Engin Altan Düzyatan’a benzetilmesinin ardından iki memur görevden alındı.

Büyükşehir belediyesinin yerleştirdiği büst, dün sosyal medyada gündem oldu. Ertuğrul Gazi büstü, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’a benzetildi.

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Belediyenin dünkü açıklamasında, büstün Düzyatan’a benzetilerek tasvir edilmesinin belediyeyi de rahatsız ettiği, büstün kaldırıldığı dile getirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre, soruşturma netiesinde bugün Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.

Belediyenin ‘Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi’ kapsamında, Türk tarihinden 20 isim için büst yaptırılmış, büstler 4 Haziran’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na konmuştu.

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