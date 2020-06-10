Ertelenen faturaların şirketlere maliyetini bakanlık karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, afet yaşanan yerlerde elektrik veya doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatının ertelenmesine ilişkin esasları belirledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin yönetmelik, afetler nedeniyle en fazla bir yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik veya doğalgaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve tahsilatına ilişkin, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik işlemleri kapsıyor.

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Yönetmeliğe göre, bu çerçevede ertelemeden dolayı şirketlerin katlanacağı finansman maliyetine ilişkin analizler Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşüne sunulacak. Ertelemeye yönelik kapsam ve süre, 7269 sayılı kanun kapsamında belirlenecek.

Şirketler, tüketim bedellerinin tahakkuk veya tahsilatının ertelenmesi dolayısıyla önceki ay içerisinde katlandıkları finansman maliyetini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na iletecek. Finansman maliyetleri hiçbir şekilde ilgili döneme ait gecikme zammı tutarını geçemeyecek. Yönetmelik 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.