‘Ertelemeli filtre’ uyarısı: Termik santraller 3 bin erken ölüme neden olur

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu, termik santrallere filtre takılmaması durumunda 2 bin 860 kişinin erken ölümle karşılaşacağını söyledi.

Fotoğraf: Greenpeace

Türkiye’de bulunan 15 termik santrale baca filtresi takmaları için verilen süre, Meclis’te kabul edilen yasayla Haziran 2020’ye uzatıldı. Yasa henüz resmileşmezken, filtre takmanın ertelenmesinin halk sağlığına daha fazla zarar vereceğine dair tartışmalar başladı.

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Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’a konuşan Bozoğlu, “Eğer iki buçuk yıl daha filtre takılmazsa 2 bin 860 yurttaş erken ölümle; 156 bin çocuk, astım ve bronşit semptomu ile karşılaşacak” ifadelerini kullandı.

Yasanın onaylanmamasını isteyen Bozoğlu, ‘kirliliğe müsaade etmeyeceklerini, kimsenin halkın havasını kirletemeyeceğini’ ifade etti.

Çevre mühendisi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ‘filtre takmaya dair adımların altı ay içinde atılacağını’ söylediğini belirterek şöyle devam etti: “Kurum, ‘Filtreler altı ay içinde takılacak’ derken, yasada altı ay içinde ‘İş planı verin’ deniyor ve filtre takımının son tarihi 2022’nin haziran ayına kadar açık biçimde yazıyor.”

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Yılda 30 bin insanın hava kirliliği nedeniyle öldüğünü aktaran Bozoğlu, “Mesele ‘para’ değil, halk sağlığı meselesi” dedi.