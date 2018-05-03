Erteleme sebebi: Dörtlü ittifak, Erbakan’ın ‘AK Saçlılar’ının olurunu bekliyor

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin üzerinde uzlaştıkları ittifak modeline ilişkin bugün yapması beklenen ortak açıklama ertelendi.

Dört parti liderinin bugün 24 Haziran’daki milletvekili seçimlerine ittifak yaparak girmelerine ilişkin ortak açıklama yapacağı duyurulmuştu.

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Toplantının ertelendiği ve cumartesi günü yapılabileceği öğrenildi.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre, ertelemenin sebebi SP lideri Temel Karamollaoğlu’nun ittifakı partide ‘Ak Saçlılar’ olarak bilinen Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) da onayından geçirmek istemesi.

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Sabah saatlerinde YİK, ittifak protokolü ve bu süreçteki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Öğleden sonra da YİK ve partinin en üst yönetim organı olan Başkanlık Divanı ortak toplanarak son bir değerlendirme yapacak.

‘AK Saçlılar’, AKP’nin Fazilet Partisi’nden kopması sırasında Necmettin Erbakan’ı terk etmeyen, hareketin duayen isimlerinden oluşuyor. YİK’te Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk, Ahmet Tekdal, Mustafa Kamalak ve Yasin Hatipoğlu gibi Milli Görüş hareketinin sembol isimleri yer alıyor.

AKP bölünmeden önce yapılan Fazilet kongresinde ‘Ak Saçlılar’dan Recai Kutan, Bülent Arınç ve Tayyip Erdoğan’ın desteklediği Abdullah Gül’e karşı karşı yarışmış ve genel başkanlık seçimini kazanmıştı.

Sonrasında ise Erdoğan-Arınç-Gül ayrılarak AKP’yi kurmuştu.

Cumhuriyet’in haberine göre de İYİ Parti lideri Meral Akşener ittifak kararı ile ilgili partisinin yetkili kurullarında son bir kez konuyu değerlendirmek istedi ve ertelemenin bir başka nedeni de bu.