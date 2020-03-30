Ertan Erol: ABD’de vaka sayısındaki artış rastlantısal değil

Sıkı bir sokağa çıkma yasağı ve karantina yerine zorunlu olmayan sosyal izolasyonun teşvik edilmesi sınıfsal bir tercihtir. ABD ilkini tercih eden ülkeler arasında ve genel karantina için artık çok geç kalınmış gibi gözüküyor. Trump sürecin başından itibaren -kelime dağarcığının az olmasının da bir sonucu olarak- çok iyi bir iş çıkardıklarını, hatta dünyadaki en iyi işi çıkardıklarını tekrar etse de bugün için ülkede hem koruyucu medikal malzeme hem de solunum cihazı açısından bir kriz yaşandığı gerçek.

ABD halkının böyle bir salgına, merkezi hükümetten yardım isteyen ancak bu yardımları yeteri kadar takdir etmeyen Demokrat Partili eyalet valileri ile konuşmayacağını açıklayacak kadar da partizan bir başkanla girmesi ile ülkedeki vaka sayısındaki artış rastlantısal değildir.

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Ertan Erol’un yazısı