Ersoy Dede: ‘Zabıta Muhafız Alayı’ gibi selam aldın da ne oldu?

Bu tavır Ekrem İmamoğlu’nda kamu ahlakının, devlet terbiyesinin zerrece olmadığının da göstergesi değil mi? Açık söyleyeyim, eline geçen ilk fırsatta zabıtalara içtima aldıran Ekrem İmamoğlu’nu gördüğümde bu, devlet bilmezliğine bakarak dedim ki; “…Kemal Kılıçdaroğlu, bu adamın yanında on kere devlet adamıymış.” Ne oldu? Dizdin çocukları ip gibi. “Zabıta Muhafız Alayı” gibi selam aldın da ne oldu? Ne geçti eline? Biraz mütevazı ol mütevazı. Senin emrinde zaten zabıta. Ayıptır ayıp.

Ersoy Dede’nin yazısı