Ersoy Dede: Yürütmede bir iki başlılık hazırlığı mı bu?

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi kürsüye davet ediyor; “Gel Bakalım Muharrem”.. Bu baskın tavır akıllara bambaşka bir soruyu getiriyor. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, daha ilk günden ‘gel bakalım’ falan diyerek, asıl patronun kim olduğunu gösterdi. Peki Sayın İnce cumhurbaşkanı seçilirse, ülke yönetimine de ‘gel bakalım Muharrem, ne konuşacaksın Trump’la?’ falan diye müdahale edecek mi?.. Yürütmede bir iki başlılık hazırlığı mı bu?
SON HABERLER
Rapora göre 3 bin 200 ‘erken ölüm’e davetiye: Eskişehirliler ‘Kömürü ES geç’ dedi
Porsuk Çayı’na bölgede yapılmak istenen kömürlü termik santrali protesto etmek için ‘Kömürü ES Geç’ yazılı bir pankart bırakıldı. Nehirdeki teknelerden açılan 45m²’lik pankarta çevredekilerin de ilgisi yoğundu.
Adaylık imzalarında son durum: Karamollaoğlu 100 bin barajını geçti
Cumhurbaşkanlığı için aday göstermek üzere imza verme işlemlere pazar günü de devam ederken Saadet Partesi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için verilen imzalar 100 bini aştı.
Cumhur ve Millet… Ha bir de Kürtler var…
Cumhur İttifakı (Kısakürek+Atsız koalisyonu), seçim yasasındaki değişiklikler ardından kuruldu ve belli ki hiç ummadığı bir başka seçim ittifakı ile karşılaştı: Millet ittifakı. Kürtler’in ulusun/halkın ‘eşit’ fertleri olduğunu düşünen çok sayıda insan da yaşıyor Türkiye’de.
‘Hızır’ dolandırıcı: Bin lira ver, ‘Ya Muhammed’ deyince geleyim
Erzurum’da kendini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirtilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
‘Gaybubet evleri’ operasyonu: 118 adrese baskın, bir apartmadaki herkes gözaltında
İzmir polisi, ‘FETÖ/PDY’ soruşturmaları kapsamında gizlilik için kullanılan ‘gaybubet evi’ olduğu öne sürülen 118 adrese baskın yaptı, 72 kişi gözaltına alındı.