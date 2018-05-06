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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Yürütmede bir iki başlılık hazırlığı mı bu?

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi kürsüye davet ediyor; “Gel Bakalım Muharrem”.. Bu baskın tavır akıllara bambaşka bir soruyu getiriyor. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, daha ilk günden ‘gel bakalım’ falan diyerek, asıl patronun kim olduğunu gösterdi. Peki Sayın İnce cumhurbaşkanı seçilirse, ülke yönetimine  de ‘gel bakalım Muharrem, ne konuşacaksın Trump’la?’ falan diye müdahale edecek mi?.. Yürütmede bir iki başlılık hazırlığı mı bu?

Ersoy Dede’nin yazısı 

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