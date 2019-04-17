Ersoy Dede: Yeni parti kurulsa da saflar bir netleşse şöyle…

Yenişafak gazetesinde Hasan Öztürk yeni parti konusunda hem tarih hem de kadro verdi dün. Ahmet Davutoğlu’nun hazırlıklarını tamamladığını Abdullah Gül’ün ise biraz daha bekleme kararı aldığını yazdı. Hadi bakalım.. Bir an önce kursalar partilerini de saflar bir netleşse şöyle.. Herkes pozisyonunu güncellese de bir rahat nefes alsak. Bu ayıp da değil yasak da.. Ama güç dengesine göre hareket belirlemek ahlaksızlığın dik âlâsı. Ben bu tavrı dershaneler sürecinde, 17/25 Aralık’ta, Gezi’de vesairede açıkça gördüm. Televizyon programlarına iki satır yorum yapmamak için hasta numarası yapanı mı ararsınız, ‘kitabıma yoğunlaştım iki ay televizyonlara ara verdim’ diyeni mi!.. Hepsi şimdi ‘En Baba Reisçi’. Neden? Çünkü savaşı Reis kazandı. Yanlışlıkla Erdoğan’ın başına bir hal gelseydi ‘verin ipini bana ben çekeyim’ diyeceklerdi.
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