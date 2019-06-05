Ersoy Dede: Yeni parti kurulmayacak anlaşılan

Ahmet Davutoğlu’nun Konya konuşması bazı çevrelerde ‘işte yeni siyasi oluşumunu ilan etti’ diye verildi. Oysa bana pek öyle gelmiyor. “Eski hâl muhal ya yeni hâl ya izmihlâl” derken Davutoğlu’nun kastettiği yeni bir parti değil bence.

Ben bilakis partinin içine bir eleştiri olarak okudum o sözleri. ‘Yeni bir söylem geliştirilmezse izmihlâl olur’ gibi. Söz haklı ya da eleştirisi yerinde anlamında söylemiyorum. Sadece Davutoğlu’nun bu söyleminin bir kopuşa değil parti içinde bir arayışa işaret ettiği hissine kapıldım.

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Ersoy Dede’nin yazısı