Ersoy Dede: Yeni dış politika düzlemi, ülkeler arasında konu bazlı ittifakı zorluyor

Rusya’yla İdlib ve Libya’da ters düştüğümüz doğru. Ve arıza buradan kaynaklanıyor. Bu da Astana sürecinin çöktüğü algısını tahkim ediyor. Evet çöktü. Ve bu tarafları karşı karşıya getirebileceği gibi yeniden aynı masa etrafında da buluşturabilir. Köprüleri atmak yerine yeni bir Astana kurup daha rasyonel bir model üzerinden çalışabiliriz. Sonuçta yeni dış politika düzlemi, ülkeler arası ittifakı değil ülkeler arasında konu bazlı ittifakı zorluyor. Bugün bu yapılacak anlaşılan..

Ersoy Dede’nin yazısı