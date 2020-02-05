Ersoy Dede: Yeni dış politika düzlemi, ülkeler arasında konu bazlı ittifakı zorluyor

Rusya’yla İdlib ve Libya’da ters düştüğümüz doğru. Ve arıza buradan kaynaklanıyor. Bu da Astana sürecinin çöktüğü algısını tahkim ediyor. Evet çöktü. Ve bu tarafları karşı karşıya getirebileceği gibi yeniden aynı masa etrafında da buluşturabilir. Köprüleri atmak yerine yeni bir Astana kurup daha rasyonel bir model üzerinden çalışabiliriz. Sonuçta yeni dış politika düzlemi, ülkeler arası ittifakı değil ülkeler arasında konu bazlı ittifakı zorluyor. Bugün bu yapılacak anlaşılan..
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Kızılay başkanı: Başkentgaz ismi bilinmesin diye Kızılay’ı aracı olarak kullandı
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ‘vergi kaçırma’ eleştirileriyle gündeme gelen Başkentgaz şirketinin ‘isminin faydalanıcılar tarafından bilinmemesi için’ Kızılayı aracı olarak kullandığını söyledi.
Çavuşoğlu: İdlib’de Rusya’ya önemli görevler düşüyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye hükümet güçlerinin İdlib’deki Türk askerlerine yönelik saldırısına ilişkin, ”Burada Rusya’ya önemli görevler düşüyor. Bize yönelik saldırıları tolere etmemiz mümkün değil” dedi.
Akşener: Kızılay, yandaşa kaynak aktaran naylon kuruma dönüşmüş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkentgaz’ın Ensar Vakfı’na Kızılay üzerinden bağış yapmasıyla ilgili, ‘150 yıllık tarihi olan Kızılay’ın, yandaşlara kaynak aktarmak için kullanılan bir naylon bağış kurumuna dönüştüğünü’ söyledi.
Çin’den gelen hostese karantina
İstanbul’da Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne gece saatlerinde gelen bir kadın yeni tip corona virüsü taşıdığı şüphesiyle izole müşahede odasına alındı.
Beşiktaş’ta otobüs durağına dalan şoför için müebbet ve 210 yıla kadar hapis talebi
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde durağa dalarak yaptığı kazada özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında savcılık, ‘Bir kişiyi kasten öldürme, 14 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 1 kez müebbet ve 210 yıla kadar hapis cezası talep etti.