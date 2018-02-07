Ersoy Dede: Yargı içinden tedirgin eden işaretler geliyor

Bugün itibariyle artık yargı içerisinde FETÖ’nün izi bile kalmamış olmalıydı.. Gerçekten öyle mi?.. Şüphelerim var.. FETÖ ile mücadele sürecini yakından takip edenler fark edecektir.. Anayasa Mahkemesi’nin hukuka aykırı Mehmet Altan ve Şahin Alpay kararı adeta işaret fişeği oldu. Bunu FETÖ lider kadrosundaki tahliyeler izledi.. Cumhurbaşkanı’na hakaretin önünü açan, adeta Cumhurbaşkanı’na küfretmeyi özgür hale getiren savcılık takipsizlik kararları, buna karşı çıkanlara verilen hakaret ceza ve tazminat kararları..

Unutmayın, FETÖ ihanetinin kalkışma noktasına geçtiği ilk olaylar 7 Şubat 2012 MİT kepazeliği ve 17/25 Aralık Darbe girişimleriydi. Yine yargı başroldeydi. Bugün de yargı içinden tedirgin eden işaretler geliyor. Amman bu kez oyuna gelmeyelim..

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Ersoy Dede’nin yazısı