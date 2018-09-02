Ersoy Dede: Volkan Konak konserine gittim diye küfrettiler

Özkök, Erdoğan’ın telefonunun çok önemli olduğunu yazmış.. Tam bu yazıyı okuduğum sırada, instagram hesabıma yazılan küfürleri temizlemekle meşguldüm.. Neden küfrettiler arz edeyim.. Volkan Konak konserine gittim diye.. Gitmeden önce de burada yazdım.. ‘Dört gözle o konseri bekliyorum’ dedim.. Çocuklarım ve eşimle muhteşem bir gece geçirdik.. Gecenin sonunda o dev organizasyonun mimarı Polat Yağcı, aldı bizi Volkan Konak’ın yanına götürdü.. Her şey çok güzeldi anlayacağınız.. Fakat sonra instagram’a bir baktım.. Benim bir kaç saniyesini paylaştığım ‘Gelevera Deresi’ videosunun altında bana demediklerini bırakmamışlar.. Vay ben nasıl o vatan haininin konserine gidermişim.. Neden vatan haini?.. Eren Bülbül’ün şehit olduğu gün, ‘PKK’lılar gelip benim evimde kalabilir’ demiş..Yuhh!.. Ya hu dün gibi hatırlıyorum, Sırrı Süreyya Önder ve arkadaşları Sinop’ta ve Samsun’da saldırıya uğradılar.. O vakit Volkan Konak çıktı ve insanları sakin olmaya davet etti.. Karadeniz insanını temsil eden aklı başında bir sanatçı olarak; ‘buyursunlar gelip benim evimde kalsınlar’ dedi… Eren’in şehadetinden 4 sene evvel.. Hani vatan haini?..‘Benim konserime başörtülüler gelmesin’ demiş meğer.. Sahiden dediyse işe yaramamış.. Zira Açık Havada, yüzlerce başörtülü kız eşlik etti İzmir Marşı’na.. Dahası, bilmiyorlar ki o, dinlerken herkesi hüngür hüngür ağlatan “Cerrahpaşa”yı yazan ablası da başörtülüdür Volkan Konak’ın.. Böyle böyle çok zaman kaybettik.. Artık bir yerde çizgiyi çizip normale dönme vaktimiz gelmedi mi?.. Hadi Erdoğan’ın Fazıl Say’la yaptığı görüşme o çizgi olsun..

Ersoy Dede’nin yazısı