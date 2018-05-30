Ersoy Dede: Vesayet odaklarıyla hedef birlikteliği bu döneme denk gelir

Oluşturulmaya çalışılan algı, AK Parti ile FETÖ’nün 2002’den beri birlikte hareket ettikleri şeklinde.. Oysa değil.. Bakın yaşı uygun olanlar hemen hatırlayacaktır.. Daha genç olanlara da ben söylemiş olayım.. 2007’ye kadar AK Parti’nin sokağından bile geçemedi FETÖ.. 2007’den itibaren arka arkaya patlak veren ve daha sonra servis operasyonu olduğu oraya çıkan provokatif olaylar sonrası şartlar değişti.. Hrant Dink Cinayeti, Kanlı Danıştay baskını, Rahip Santoro, Malatya Zirve Yayınevi katliamı, Trabzon’da yaşanan hadiseler AK Parti’ye kapatma davası gibi gibi çok sayıda hadise, siyasi iklimi aynen 1993’tekine benzer koşullara taşıyordu.. İşte vesayet odaklarıyla hedef birlikteliği bu döneme denk gelir.. 5 sene kadar devam eden bu dönemin sonunda, Hakan Fidan’ı tutuklamaya kalktıkları 7 Şubat 2012’deki o kepazelikle birlikte AK Parti ile FETÖ bir daha asla yan yana gelmemek üzere ayrılmış oldu..

Ersoy Dede’nin yazısı