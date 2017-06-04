Ersoy Dede: Vakti kaçırmak üzere olan bir adam bulduğu ilk yerde namaza durduysa yine de kızalım mı?..

İzmir’de tramvay yolunda namaz kılma hadisesini değerlendiren Ahmet Hakan, iki şık koymuş yazısının ilgili bölümüne..

Mustafa Ceceli’nin evliliğine bile 8-10 maddeden aşağı analiz yapmayan Ahmet Hakan için bu konu iki şıkta paketlenmiş yollanmış..

Diyor ki; “..Yeryüzü mescit kılınmıştır. Namaz sadece camide kılınmaz…” Ve, “..Yeryüzü mescit kılındı diye de olur olmaz her yerde namaza durulmaz…” Bu kadar..

Bence bir iki madde daha ister..

Mesela, vakti kaçırmak üzere olan bir adam son saniye bulduğu ilk yerde namaza durduysa yine de kızalım mı?..

Ya da bu adam bir provokatörse ve bilindik Ramazan numaralarından birine sahne zemini oluşturmuşsa yine de sevelim mi?..

Ne acı, hiçbir şeye olduğu gibi bakamamak..

Ersoy Dede’nin yazısı