Ersoy Dede: Uluslararası mahkeme sormayacak mı bu cinayetlerin hesabını?

İtalya’dan her gün 600/700 ölüm bildirilir oldu farkında mısınız? Herkes biliyor ki bu, İtalya’da hayatını kaybeden hastaların sayısı değil. Sağlık sistemindeki yetersizlik nedeniyle hükümetin yaşatmaktan vazgeçtiği insanların sayısı. Devlet kararıyla öldürülenlerin. Aralarında kim var, bilmiyoruz. Kimden vazgeçiyor İtalya ve yerine kimi yaşatma kararı alıyor?!.. Bunu hangi kriterlere göre yapıyor daha da önemlisi.. Kim veriyor kimin yaşayıp kimin öleceğine kararı?.. Tanrı’yı kim oynuyor İtalya’da yani.. Bu toz bulutu kalktığında bir uluslararası mahkeme sormayacak mı bu cinayetlerin hesabını?

Ersoy Dede’nin yazısı