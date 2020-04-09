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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Tekalif-i milliye ruhuyla aşacağız bu zor günleri

Trump çaresizce başını iki elinin arasına almış, Johnson ölümle pençeleşirken, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak yükselen nükleer santral inşaatından fotoğraflar atıyor.. Bu tabloyu görün.. Başkan Erdoğan’ın ‘tekalif-i milliye’ çağrısı, sizin yastık altında sakladığınız sünnet çeyrekliği için değil. Gönlünüz, yüreğiniz için. Kalbiniz bu vatan, bu millet, bu bayrak, bu devlet için atsın diye.. Tekalif-i milliye ruhuyla aşacağız bu zor günleri. İnançla, imanla, kararlılıkla. Hep birlikte.. 

Ersoy Dede’nin yazısı

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