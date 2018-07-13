Ersoy Dede: Şimdi uzun uzun düşünecek vaktin olacak Adnan Oktar

Adnan Oktar yolun sonuna geldiğinde can havliyle Ahmet Hakan’ı aramış.. ‘Bana yardım et’ diye.. Sadece Ahmet Hakan değil, çok kişiyi aradılar o sabah.. Bir ümit yardım istediler.. ‘Hocamızla bir mülakat yapar mısınız?’ dediler.. Cumhuriyet gazetesi dışında hiç bir gazete ya da televizyon kabul etmedi.. Bunlar arasında tam sayfa ilanlarıyla senelerce fonladıkları gazeteler de var.. Adnan Oktar zannetti ki, yıllarca yüksek dilimden paralar öderlerse bazı yayın organlarına, onlar da ellerinin altında olur, vakti geldiğinde istifade ederler… Dünkü gazetelerin tamamını okudum.. Bu konuda kalem oynatan bütün yazarları taradım.. İlaç için tek kelime; “.. Ama Adnan Hoca muteber bir adamdır. Bu İngiliz derin devletinin bir oyunudur..” diyene rastlamadım.. İlk taşı da ‘Harun Yahya’ ilanlarından en yüksek payı alanlar atmış.. Şimdi uzun uzun düşünecek vaktin olacak Adnan Oktar.. ‘Neden bir tek kişi bile beni sevmemiş’ diye..
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