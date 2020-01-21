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Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Şimdi Hafter’le iş tuttuğu için başını taşlara vuruyor

Bakın çok önemli bir bilgi paylaşayım sizinle.. Berlin’de masaya alınmayan Miçotakis var ya. Hani hamisi olduğu Almanya’nın bile arkasında durmadığı.. Şimdi Hafter’le iş tuttuğu için başını taşlara vuruyor. Berlin’deki liderlerden birini aracı kılarak Erdoğan’a kendini affettirmenin telaşında. “Ben ettim sen etme” diye mesaj yolladı Erdoğan’a. Erdoğan cevap bile vermedi. Yunanistan gibi kim varsa hepsi kısa süre içinde bu noktaya gelecek. Bu Türkiye’nin büyük zaferidir. Doğru okumak lazım…

Ersoy Dede’nin yazısı

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