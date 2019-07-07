Ersoy Dede: Parlamenter sistemi kim istiyor da CHP istiyormuş gibi sunuyor?

‘Referandum’ teklifi konuşulmaya başlandığında burada yazdım. Dedim ki; “Ah CHP kendi öznesi olmadığı bir tartışmanın nesnesi konumuna gelmiş durumda”.. Zira başkanlık CHP’nin çok sevdiği bir model. Tarihsel açıdan da uzak durduğu bir şey değil. Atatürk ve İnönü dönemlerine bakın. 1946’dan beri iktidar hasretiyle yanıp tutuşan CHP için, bugünkü model umut olmuş durumda.

Bugünkü CHP yönetimi epeydir ilk defa iktidara yakın hissediyor kendini. Zira doğru bir ittifakla 50+1 alma ihtimali var. Peki, buna rağmen CHP geri dönüşü ister mi? Çok saçma. Peki kim istiyor aslında parlamenter sistemi de ‘CHP istiyormuş’ gibi sunuyor? Kim dünyaya parlamenter sistem ihracı yapan ülkeler eliyle beslenip sahaya çıkmaya hazırlanıyorsa o istiyor olmalı. CHP de her zaman olduğu gibi, sürükleniyor anlayacağınız. Kılıçdaroğlu’na haber verin bi’zahmet..

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Ersoy Dede’nin yazısı