Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ersoy Dede: Parlamenter sistemi kim istiyor da CHP istiyormuş gibi sunuyor?

‘Referandum’ teklifi konuşulmaya başlandığında burada yazdım. Dedim ki; “Ah CHP kendi öznesi olmadığı bir tartışmanın nesnesi konumuna gelmiş durumda”.. Zira başkanlık CHP’nin çok sevdiği bir model. Tarihsel açıdan da uzak durduğu bir şey değil. Atatürk ve İnönü dönemlerine bakın. 1946’dan beri iktidar hasretiyle yanıp tutuşan CHP için, bugünkü model umut olmuş durumda.

Bugünkü CHP yönetimi epeydir ilk defa iktidara yakın hissediyor kendini. Zira doğru bir ittifakla 50+1 alma ihtimali var. Peki, buna rağmen CHP geri dönüşü ister mi? Çok saçma. Peki kim istiyor aslında parlamenter sistemi de ‘CHP istiyormuş’ gibi sunuyor? Kim dünyaya parlamenter sistem ihracı yapan ülkeler eliyle beslenip sahaya çıkmaya hazırlanıyorsa o istiyor olmalı. CHP de her zaman olduğu gibi, sürükleniyor anlayacağınız. Kılıçdaroğlu’na haber verin bi’zahmet.. 

Reklam

Ersoy Dede’nin yazısı

SON HABERLER

Yunanistan sandık başında: Çipras Miçotakis’e karşı

Yunanistan bugün erken genel seçim için sandık başında. kamuoyu anketleri Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu SYRIZA’ya kamuoyu desteğinin düştüğüne işaret ediyor. Çipras’ın en güçlü rakibi eski başbakan Konstantin Miçotakis’in oğlu Kiryakos Miçotakis.

Göçmen kurtardığı için cezalandırılmak istenen kaptan: Yine yaparım

Libya açıklarında kurtardığı Afrikalı göçmenleri İtalya’nın Lampedusa adasına getirmesine izin verilmemesi üzerine kendisini engelleyen asker ve polis kuvvetlerini atlatarak limana yanaşmayı başaran ‘Sea-Watch 3’ gemisinin kaptanı Carola Rackete, “Yeniden denize dönersem ve aynı durumla karşılaşırsam, tereddüt etmeden yeniden göçmenleri kurtarıp güvenli limana getiririm” dedi. İzinsiz göçmen getirdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Rackete, göçmenler hakkında söyledikleri dolayısıyla İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye dava açacağını da açıkladı.

İmamoğlu, ilk nikahını kıydı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk nikahını kıydı. Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ’un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan’ın nikahını kıyan İmamoğlu, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasından birçok ünlü isimden oluşan davetlileri, “Çifte mazbatalı nikaha hoş geldiniz” sözleriyle selamladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...